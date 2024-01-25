الشئون الفنية برئاسة تامر عبدالمنعم تنظم حفل عيد الشرطة اليوم بمسرح السامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني تنظم الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية حفل "عيد الشرطة"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يقام حفل "عيد الشرطة" اليوم الخميس بمسرح السامر بالعجوزة ويحضر الحفل لفيف من قيادات وزارة الثقافة.

يشارك في الحفل أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وتقدم باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية بقيادة المايسترو محمد وهيدي.

من ناحية أخرى يشهد الحفل عرضا فنيا لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" يتضمن مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية والتراثية بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى.

هذا إلى جانب تقديم عدد من الفقرات المستوحاة من الفلكلور الشعبي والفقرات الإستعراضية المصاحبة للأغاني الوطنية التي تقدمها فرقة روض الفرج للفنون الشعبية بقيادة المدرب العربي محمد.

الجدير بالذكر أن الحفل سيشهد عرض فيلم عن بطولات الشرطة المصرية وذلك ضمن برنامج خاص أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة للإحتفال بعيد الشرطة ويشمل مجموعة مكثفة من الفاعليات الثقافية والفنية طوال شهر يناير الحالي إحتفالا بهذه المناسبة الوطنية تقديرا لرجال الشرطة المصرية البواسل.