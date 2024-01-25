خاص بالفيديو- روما الإيطالي يشارك الشباب السعودي احتفالية اليوبيل الماسي ويقتنص الانتصار

ضمن احتفالية نادي الشباب السعودي باليوبيل الماسي لتأسيسه، والتي نظمها موسم الرياض بتوجيه من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تمكن نادي روما الإيطالي من اقتناص هدف الفوز بالمباراة التي كانت بمثابة كرنفال عالمي لجمهور نادي الليوث الذي يعد أحد أقدم وأعرق الأندية الرياضية السعودية.

وشهدت المباراة التي انتصر فيها روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف للشباب حضورا جماهيريا واسعا من قبل جمهور “شيخ الأندية” كما يطلق عليه محبوه، كما حضرت بعض الجماهير للاستمتاع بأداء نجوم الفريق الإيطالي الذي يرعاه موسم الرياض خلال الموسمين الكرويين الحالي والقادم.

وعقب انتهاء المباراة قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط بتكريم مؤسس نادي الشباب، وتسليم الفريق الفائز درع المباراة التي جاءت احتفاء بتاريخ نادي الشباب الذي يصل إلى ٧٥ عاما من المنجزات الرياضية المحلية والخارجية، مثل الدوري السعودي الممتاز، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد، وكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودوري أبطال العرب، وكأس السوبر العربي، وكأس الكؤوس الآسيوية.

وخلال المباراة شهد ستاد الأول بارك في العاصمة الرياض تواجد عدد من نجوم الفريقين خلال العقود السابقة، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية الشهيرة، ومجموعة كبيرة من عشاق الناديين القادمين من داخل المملكة وخارجها.

موقع “الخليج 365” حضر الاحتفالية وعاد بهذه اللقطات الخاصة لموقعنا: http://www.instagram.com/p/C2fZMn6xM_n/