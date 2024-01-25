بيان عن مكتب زياد برجي: تأكيد أحقيته بأغنية "وبطير"

ميرنا وليد - بيروت - صدر البيان التالي عن المكتب الإعلامي للفنان اللبناني زياد برجي: أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة التمييز المدنية اصدرت بتاريخ 24/1/2024 قراراً قضى برد استدعاء التمييز المقدم اليسار الخوري (إليسا) و بالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف المدنية القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة في المتن قد أضحى مبرماً.

الأمر الذي يؤكد أحقية زياد برجي بأغنية "وبطير".

يذكر ان الخلاف الذي حصل بين إليسا وزياد برجي وصل الى المحاكم في لبنان ودبي على أحقية غناء واصدار أغنية "وبطير" أو "أنا وبس"