بفستان قصير شفاف.. كايلي جينر تسحر العيون بجمالها و أناقتها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عيون المتابعين بإطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صوراً، تألقت فيها بفستان ابيض قصير و ضيق من دون أكمام و بصدر مكشوف طرز إليه قطعة من الشيفون الأبيض لشفاف الكاشف التي غطته ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أنه كان قد انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه سيلينا غوميز وهي تخبر زميلتها تايلور سويفت شيئاً، ما دفع بعض قارئي الشفاه للتوصل إلى أن الحديث كان نميمة حول رفض كايلي جينر اقتراب سيلينا من تيموثي.

وبحسب قارئ الشفاه جيريمي فريمان، قالت سيلينا لتايلور: "لم يوافق على التقاط صورة معي، قال لا:، لترد كيلي: "تيموثي؟؟"،واضافت: "حاولت ولم أستطع فقد يسبب هذا إزعاج لهما".

ونفى مصدر مقرب من سيلينا لجلة "People "، أن تكون المغنية والممثلة قد حاولت التقرب من كايلي جينر وتيموثي شالاميت أو أنها حتى رأتهما في الحفل.

