بريتني سبيرز تُمنع من دخول هذا الفندق..والسبب غير متوقع

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة بريتني سبيرز قد مٌنعت من دخول فندق فور سيزونز في لوس أنجلوس، وذلك بسبب ظهورها من دون ملابس في حمام السباحة.
وكانت نفت بريتني سبيرز أن تكون تعمل على ألبوم جديد، وفق ما أفادت بعض التقارير الإخبارية الفنية.
وجاء في منشور لها بصفحتها الرسمية والذي أرفقته بلوحة شهيرة لـ سالومي : "فقط لكي نوضح أن معظم الأخبار مجرد قمامة!"، وجاء في التعليق: "يستمرون بالقول إنني ألجأ إلى أشخاص عشوائيين لعمل ألبوم جديد... لن أعود أبدًا إلى صناعة الموسيقى!". "عندما أكتب، فأنا أكتب من أجل المتعة أو أكتب أغنيات لأشخاص آخرين!".
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