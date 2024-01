مارتن سكورسيزي يحطم الرقم القياسي لـ ستيفن سبيلبرغ في ترشيحات الإخراج لجائزة الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - تم ترشيح المخرج العالمي مارتن سكورسيزي لجائزة الأوسكار العاشرة لأفضل مخرج عن فيلم Killers of the Flower Moon،

ليصبح مارتن المخرج الأكثر ترشيحًا في تاريخ الأوسكار ، ويتجاوز سكورسيزي الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه سابقًا مع ستيفن سبيلبرغ.



على الرغم من ترشيحاته التسعة السابقة، فاز سكورسيزي بجائزة أفضل مخرج مرة واحدة فقط، وذلك في فيلم The Departed عام 2006.

وكما ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر، فإن ترشيح سكورسيزي الأخير لجائزة الأوسكار عن فيلم Killers of the Flower Moon جعله المخرج الأكثر ترشيحًا في تاريخ الأوسكار، تم ترشيح سكورسيزي الآن لعشر جوائز أوسكار لأفضل مخرج - عن فيلم الثور الهائج، و "The Last Temptation of Christ"، والرفاق الطيبون، وعصابات نيويورك، والطيار، والراحل، وهوغو، وذئب وول ستريت، والأيرلندي، والآن قتلة العالم. زهرة القمر. هذا الإنجاز يجعله المخرج الأكثر ترشيحًا على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي الذي كان يحمله سبيلبرغ سابقًا.