أهل مصر .. قصور الثقافة تطلق فعاليات الأسبوع 14 لشباب المحافظات الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد قصر ثقافة روض الفرج غدا الجمعة 26 يناير، انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة القاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 2 فبراير المقبل.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة، إن الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة لشباب المحافظات الحدودية، بهدف تنمية مهاراتهم وتوظيف قدراتهم، وتمكينهم اجتماعيا بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن قصور الثقافة تسعى دائما لتحقيق العدالة الثقافية من خلال برامجها المتنوعة لإعداد بنية اجتماعية أكثر احتفاء بالإنسان.

وأضاف رئيس الهيئة أن الملتقى يستضيف مجموعة 120 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، تقدم لهم ورش فنية ولقاءات تثقيفية يقدمها مدربون وأكاديميون متخصصون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مجموعة من الزيارات الميدانية أهمها زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية، ومنطقة مجمع الأديان بالقاهرة القديمة، وغيرها

وأوضح أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى أن الملتقى يشهد عددا من الفعاليات تتنوع ما بين المسابقات الثقافية، واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول التفكير الإبداعي وتطوير الذات، إلى جانب لقاءات بحضور عدد من النقاد والكُتّاب، بالإضافة إلى الورش الأدبية والفنية ومنها المشغولات اليدوية والجلدية، الحلي، الديكوباچ، الطرق على النحاس، الخيامية، الأركيت، الرسوم المتحركة، الديكور، التصوير الفوتوغرافي، المونتاچ، تعليم الموسيقى والتدريب على الفنون المسرحية.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وينفذ بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.