بالصور – نجل كارمن لبس يكسر القاعدة لأول مرة في ظهور نادر له مع والدته

لم تكن مشاركة الممثلة اللبنانية كارمن لبس في حفل “جوي اووردز” عادية بالنسبة اليها ولجمهورها هذا العام، خصوصا بعد ان رافقها في ظهور اعلامي نادر له نجلها الوحيد مروان.

كارمن عبّرت كأم عن سعادتها الكبيرة بمرافقة ابنها لها، بعد ان وافق على كسر القاعدة للمرة الأولى، ووجّهت له رسالة مؤثرة عبر ” انستغرام” أرفقتها بفيديو يتضمن لقطات جمعتهما على السجادة الخزامية في حفل “جوي اووردز” وكتبت: ” فخورة بك دائما، كونك كسرت القاعدة للمرة الأولى، كذلك انا احسست لأول مرة بشعور الأم (لما بتشوف حالها) وتفتخر بإبنها امام كل الناس”.

كارمن لفتت الانظار بإطلالتها الراقية في حفل “جوي اووردز” وعبّرت عبر “انستغرام” عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مشيرة ان شعب المملكة العربية السعودية، شعب طيب وكريم ومحب، وان حفل “جوي اووردز” كان حفلا عالمياً ومبهراً، ووجهت الشكر لمعالي المستشار تركي على الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على دعوته الكريمة.

على صعيد اخر، تستكمل كارمن لبس تصوير مشاهدها في مسلسل “٢٠٢٤” حيث تؤدي دور رسمية الشخصية التي أدتها في مسلسل “٢٠٢٠” ومن المقرر عرض العمل في رمضان ٢٠٢٤ وهو من تأليف بلال شحادات، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة صباح إخوان، ومن بطولة نادين نسيب نجيم ، محمد الأحمد، كارمن لبس ومجموعة كبيرة من النجوم.