أليشيا كيز تخرجت في سن الـ 16 من مدرسة الفنون وهكذا إنطلقت إلى العالمية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة العالمية أليشيا كيز المولودة في هيلز كيتشن، مانهاتن، والدها أميركي من أصل أفريقي وأمها قوقازية، من أصول إيطالية وإنجليزية/أيرلندية/اسكتلندية، بدأت أليسيا في تلقي دروس العزف على البيانو في سن السابعة بناءً على إصرار والدتها، لقد أثبتت أنها معجزة لدرجة أنه تم قبولها لاحقًا في مدرسة فنون الأداء الاحترافية المرموقة في مانهاتن، حيث تخصصت في الجوقة، لم تكن موهبتها الموسيقية فحسب، بل أثبتت درجاتها أيضًا أنها استثنائية لدرجة أنه سُمح لها بالتخرج كطالبة متفوقة في سن السادسة عشرة، وفي عام 1998، وقعت مع شركة Arista Records، وكتبت وأنتجت وسجلت ألبوماتها الخاصة.

في عام 1999، غادرت شركة Arista للإنضمام إلى J Records، التي يرأسها مدير الموسيقى الأسطوري كلايف ديفيس، وكان نجاحها نيزكيًا. ألبومها الأول عام 2001 بعنوان "Songs in A Minor" باع 6 ملايين نسخة وحصل على خمس جوائز جرامي. فاز ألبومها "Diary" بأربع جوائز غرامي أخرى في عام 2005.