أبطال فيلم رحلة 404 يحتفلون بعرضه الخاص في السينما

ميرنا وليد - بيروت - حضر فريق عمل من فيلم رحلة 404، العرض الخاص بالعمل، ومنهم الممثلات منى زكي، شيرين رضا، جيهان الشماشرجي، ملك بدوي، نورا شعيشع، الممثل أحمد عبد الحميد، المخرج هاني خليفة والسيناريت مدحت العدل.



وحضر أيضاً الممثل المصري أحمد حلمي ليدعم زوجته منى زكي، ومشاهدة فيلمها الجديد.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي، بالاشتراك مع محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.