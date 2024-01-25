جوزيف عطية يطرح "حضر حالك"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية أحدث أعماله الغنائية، وهي أغنية "حضر حالك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

"حضر حالك" من كلمات عادل رفول، ألحان وتوزيع موسيقي وسيم بستاني، مكس وماستر جوزيف حنا كرم، وصورها جوزيف عطية كليب مليئاً بالأكشن، من إخراج كفاح.

وتقول كلمات الأغنية:

"كفاك تلوف عاقلبي تسن سيوف

تعال وشوف شو السويته بحالي

اه منك اوف بمحله كان الخوف

طلع فارغ مكان القلب جوف خالي حضر حالك انا لاشويك بناري

لو تركع ما تردللي اعتباري

روح اسأل ترى اني معروف

طار الشرف وحده يبقى طاري انا ياما وياما اني اشتغلت عليك

تاتتعلم كيف تحافظ عالغالي

عماني الحب ولا يوم اشتلقت عليك

مو اصلي ومو الرسمتك ببالي حضر حالك انا لاشويك بناري

لو تركع ما تردللي اعتباري

روح اسأل ترى اني معروف

طار الشرف وحده يبقى طاري".

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