محمد حماقي يعود لحفلاته الغنائية بعد توقف 4 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الفنان محمد حماقي لحفلاته الغنائية المباشرة مع جمهوره، بعد توقف دام لقرابة 4 أشهر، من خلال ليلة غنائية في السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك لعدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد الحفل المنتظر لحماقي في جدة

ومن المقرر أن يقام الحفل في مدينة جدة في الثاني من فبراير القادم، على أحد السواحل الكبرى هناك، ويتم طرح التذاكر، غدًا الجمعة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

آخر حفلات حماقي قبل أحداث غزة

كانت آخر الحفلات الغنائية لـ حماقي في أكتوبر من العام الماضي بالإسكندرية، والتي شهدت حضور جماهيري ضخم فاق التوقعات، وتوقف نشاطه بعدها نظرًا للأحداث الراهنة التي يعشيها أهل قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 من أكتوبر.

جولة أمريكية لـ حماقي للمرة الأولى في تاريخه

وفي سياقٍ متصل يستعد حماقي لجولة غنائية أمريكية للمرة الأولى في مسيرته الفنية، التي تنطلق في الفترة بين فبراير حتى مطلع مارس 2024، في تورنتو بكندا مرورًا بـ لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وختامًا بـ ديترويت.

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.