موعد ومكان حفل عاصي الحلاني المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المطرب عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم الأربعاء المقبل31 يناير الجاري، في فندق أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم عاصي الحلاني، خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب عاصي الحلاني

وكان طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرا أغنية "نحنا الله معانا" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"

أغنية "نحنا الله معانا"، كلمات نزار فرنسيس والحان وتوزيع طوني سابا وماستر محمد المقهور وإخراج أحمد منجد.

وأحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرا فقرته بحفل "ليلة صلاح الشرنوبى"، ضمن فعاليات موسم الرياض، بأغنية "ارضى بالنصيب " لسلطان الطرب جورج وسوف.