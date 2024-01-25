فيديو.. رد ناري من حسين الغاوي على هجوم الإعلاميين المصريين بسبب تكريم نجاة الصغيرة في موسم الرياض

في رد قوي ومؤثر، أعرب الإعلامي حسين الغاوي عن رأيه في هجوم بعض الإعلاميين المصريين على تكريم الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في موسم الرياض. وأكد الغاوي أنه لم يعد يحسن الظن منذ شهر، مشيرًا إلى أن الأمر تجاوز حده المعقول، وأن هناك بعض الأشخاص يستخدمون المملكة العربية السعودية كوسيلة للهجوم والانتقاد.

وفي مقطع فيديو نشره، قال الغاوي بوضوح: “نحن ندرك الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها مصر، وتدهور سعر الصرف ونقص العملة الصعبة، ولكن لا يجوز أن تُلقى جميع بلاويكم على عاتقنا”. وعن انتقاد بعض الإعلاميين المصريين لمهرجان “جوي أواردز” الذي أُقيم مؤخرًا في الرياض، علق الغاوي قائلاً: “أنا أقدم لكم الأدنى مما تفعلونه”. وأضاف قائلاً: “إذا كانت دولة أخرى غير السعودية قامت بتكريم نجاة الصغيرة، لكنتم ستظلون تنتقدونها بشدة”.

وتابع الغاوي: “أرجوكم، أظهروا القليل من التسامح، نحن نحب مصر وشعبها، لكن ما الذي تريدونه؟ فقد تم تكريم شخصيات هامة من بريطانيا ودول أخرى متنوعة، ولم يتم تصويرها على أنها قد جاءت لدعم موسم الرياض”. وختم حديثه بكلمات قوية قائلاً: “مهما كانت علاقتكم بالمستشار تركي آل الشيخ، سواء كانت محبة أو كراهية، فمن واجبكم أن تحترموه كونكم تعملون في قناة أو صحيفة مصرية. ولا نحن نقلة شر في العالم”.