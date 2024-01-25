مليون ونصف مشاهدة لكليب تامر حسني "معلش" في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه أحدث كليبات الفنان تامر حسني "معلش" من ألبوم "هرمون السعادة" والتي طرحها منذ ساعات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته المختلفة بمواقع ويتعاون خلالها مع مطرب الراب زاب ثروت.

وحققت أغنية "معلش" نسب مشاهدة مرتفعة حيث تخطت المليون ونصف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها وتلقي الأغنية رواجاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات بالمستوى الفني للأغنية و نجاح الدويتو بين "تامر" و"زاب ثروت".

وتصدر "تامر" تريند تطبيق "X" فور طرحه الأغنية وسط تهنئة الآلاف من متابعيه وجمهوره منهم الفنان أحمد السقا الذي أشاد بالأغنية قائلا: "حبيتها يا تامر بالتوفيق".

ويواصل الفنان تامر حسني طرح عدد من أغاني ألبومه "هرمون السعادة" منها أغنية "موحشتكيش" مطلع شهر يناير الجاري وشاركته كليب الأغنية الفنانة ثراء جبيل كموديل لأول مرة وشهدت الأغنية رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتخطت نسبة مشاهدتها 20 مليون في أقل من أسبوعين.

أثار تامر حسني جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعدما نشر صورة له برفقة طليقته بسمة بوسيل وأولاده وهم يحتفلون بالعام الجديد، وسط تساؤلات البعض عن عودتهما بعد طلاقهما رسميًا العام الماضي، إلا أن نفت "بسمة" هذه الشائعات وأوضحت أن أن الصورة عائلية وليس إلا وأن تامر هو من حرص على التقاطها لفرحة أولاده وعدم قضاء ليلة رأس السنة معهم".

يذكر أن تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا في دبي وفاجئ جمهوره بحضور ابنته تاليه والتي شاركت الحفل وسط استقبال حافل من الجمهور بتامر وابنته.

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