تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم "بنقدر ظروفك" بمدينة السادس من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أوشك نجوم وأبطال فيلم "بنقدر ظروفك" على انتهاء التصوير، حيث يتبقى يوم واحد فقط للانتهاء من جميع المشاهد.

ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل لتصويره الأسبوع المقبل بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم التصوير بعدد من الشوارع المختلفة.

وتجمع هذه المشاهد بين النجوم أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش ومحمد محمود، وإبرام سمير.

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

"بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومدير مالي عبد القادر الشاذلي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.