بعد 25 سنة.. "ديزني" تكشف عن نسخة حية لفيلم الرسوم المتحركة "حياة حشرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت منصة "ديزني" عن إنتاج نسخة حية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "A Bug’s Life" بالتعاون مع "ناشيونال جيوجرافيك" بعد قرابة 25 عامًا من طرح نسخة الفيلم عام 1998.

المسلسل من نوعية الأعمال الوثائقية ويتطرق عن حياة كل حشرة من حشرات فيلم الرسوم المتحركة الشهيرة وهم النمل، الجراد، الدعسوقة، العنكبوت، وستعرض كل حلقة حياة حشرة على حدا وعن كيفية نجاح فيلم الرسوم المتحركة في رصد خصائصهم الحقيقية بطريقة مبسطة للأطفال والآن للأطفال والكبار، وتقوم بالأداء الصوتي للحلقات الممثلة الأمريكية أوكوافينا.

وبدأ عرض عدد من حلقات المسلسل الوثائقي، الأربعاء على منصة "ديزني".

ويعد فيلم الرسوم المتحركة "A Bug’s Life" من أشهر كلاسيكيات "ديزني" بفترة التسعينات ورشح لجائزة أوسكار ضمن قائمة "أفضل فيلم رسوم متحركة" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية تخطت 300 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 120 مليون.

وتعمل شركة "ديزني" مؤخرًا على تحويل عدد من أشهر كلاسيكياتها لأعمال سينمائية حية كان آخرها فيلم "The Little Mermaid" الذي عرض العام الماضي وحقق إيرادات عالمية تخطت الـ 500 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 250 مليون، كما أعلنت خلال الفترة الماضية جاهزيتها لإعادة إنتاج عدد من هذه الكلاسيكيات منها فيلم "Snow White"، وجزء ثاني من فيلم "Lion King".