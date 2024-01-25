صور إباحية بالذكاء الاصطناعي لـ تايلور سويفت تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة الأمريكية تايلور سويفت تريند تطبيق "X" وذلك بعدما تم تداول صورا لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلالها بأوضاع مخلة وهو ما أزعج العديد من جمهورها ومتابعيها الذين قاموا بالدفاع عنها.

وبدأ العديد من جمهورها في حذف هذه الصور من على تطبيق "X" كما قاموا بالتبليغ عن هذه الحسابات المزيفة والتي قامت إدارة موقع "X" بغلق العديد منها خلال الساعات القليلة الماضية، كما تصدر هاشتاج "Protect Taylor Swift" وسط مطالبات بالبحث عن أصحاب هذه الصور ومحاسبتهم قانونيًا.

وقام العديد من جمهورها باستعادة العديد من المواقف الإنسانية التي كانت تقوم بها في حفلاتها الغنائية، ونشر أحدهم مقطع فيديو لأحد حفلات تايلور وكانت تقوم خلاله بالدفاع عن معجبة بعد قيام أحد مسؤولي الأمن باعتراضها ومضايقتها لتخرج "تايلور" عن صمتها وأوقفت الحفل لبضع دقائق مطالبة رجل الأمن بتركها لحالها وأنها لم تفعل شيئًا ليتم معاملتها بهذه الطريقة ولاقى الفيديو رواجًا بين جمهورها ومتابعيها.

وكشفت مجلة "تايم" الأمريكية عن اختيارها لـ "تايلور" كشخصية العام الماضي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في جولتها الغنائية "The Eras Tour" والتي شهدت العديد من النجاحات طوال العام المنصرم وسط حضور جماهيري ضخم من قبل الآلاف من محبي المغنية العالمية.

وكان لرئيس تحرير المجلة، سام جيكوبس تصريحًا بخصوص منح "تايلور" هذا اللقب، مؤكدًا أنها حققت انجازًا غير مسبوقًا في عالم الغناء خلال جولتها الغنائية لهذا العام وعن نجاحها والتزامها بإعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم وبالأخص النساء اللاتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة تقليل من شأنهن باستمرار"، موضحًا أن "تايلور" نجحت في بناء عالم خاص بها لكنه يفسح المجال للعديد من الناس وأصبحت قصتها أسطورة عالمية".

وطرح نهاية العام الماضي فيلم سينمائي عن جولة "تايلور" بعنوان "Taylor Swift: The Eras Tour" الذي يتضمن العديد من الكواليس الخاصة بجولتها الغنائية وردود فعل الجمهور والتي تعد أحد أنجح الجولات الغنائية هذا العام، ووضع فيلم "تايلور سويفت" العديد من شركات الإنتاج في هوليوود في موقف محرج، حيث اضطرت العديد من شركات الإنتاج تأجيل عرض أفلامها والتي كان من المقرر عرضها بالتزامن مع عرض فيلم "تايلور" بسبب تخوفات من عدم تحقيق هذه الأفلام الإيرادات المرجوة منها نظرًا لمبيعات تذاكر فيلم تايلور سويفت التي تخطت 26 مليون دولار في سابقة هي الأولى لهذه النوعية من الأفلام الموسيقية.

يذكر أن أخر مشاركات تايلور سويفت في هوليوود كانت بفيلم الدراما والتشويق "Amsterdam" عام 2022 وشاركت بطولته نخبة من ألمع نجوم هوليوود، هم: كريستيان بيل، مارجو روبي، جون ديفيد واشنطن، كريس روك، ورشح لجائزة بافتا البريطانية كأفضل تصميم أزياء.