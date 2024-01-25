رمضان 2024.. بيتر ميمي عن "الحشاشين": "عمل يليق بالوطن العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل المخرج بيتر ميمي، الترويج لمسلسله الجديد "الحشاشين" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل 2024 مطلع شهر مارس المقبل.

ونشر "بيتر"، صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ظهر فيها مئات من المجاميع لتنفيذ أحد المشاهد، وعلق: "متبقي 40 يوم تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة التي رعبت العالم في القرن الحادي عشر ومؤسسها حسن بن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ.. مسلسل اتصور في 3 قارات.. آلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح.. انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

وكشف بيتر ميمي، عن تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم في كازاخستان وسط أجواء ممطرة على الرغم من التصوير في موسم الصيف.

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في القرن الـ 11 حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبد الرحيم كمال.

ونجح بيتر ميمي مؤخرا في حجز مقعداً كأحد المخرجين الشباب الواعدين في مصر خلال السنوات الماضية، وتعاونه مع عدد كبير من أهم وأبرز نجوم السينما والدراما التليفزيونية كان أبرزها مسلسل "كلبش" عام 2017، مروراً بمسلسل "الاختيار" عام 2020، ومؤخراً بفيلم "شلبي" عام 2023 بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

يذكر أن، المخرج بيتر ميمي يشارك بكتابة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، ميرنا نور الدين، أحمد فؤاد سليم، وإخراج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

أحمد العوضي يطمئن جمهوره بعد خروجه من المستشفى

إلهام شاهين تحتفل بعيد الشرطة