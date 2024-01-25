جمال العدل برفقة يحيى الفخراني وصلاح عبدالله في كواليس "عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "العدل جروب" الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني الترويج لكواليس المسلسل استعدادًا لبدء عرضه مطلع شهر رمضان المقبل.

ونشرت "العدل جروب" صورا جديدة من موقع تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها المنتج جمال العدل برفقة الفنان الكبير يحيى الفخراني وعدد من أبطال وفريق عمل الفيلم، منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محسن منصور، مطرب المهرجانات عنبة، الفنان علاء مرسي، الفنانة هنادي مهنا، والمخرج مجدي أبو عميرة.

تدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة" في إطار درامي حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده، والمسلسل مقتبس من رواية لإبراهيم عبد المجيد، ويمثل المسلسل عودة "الفخراني" للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات منذ أخر مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2021.

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