بالفيديو- فريق عمل "عتبات البهجة " يحتفل بعيد ميلاد يحيى الفخراني وصلاح عبدالله

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل فريق عمل وأبطال مسلسل "عتبات البهجة" بعيد ميلاد الممثل المصري يحيى الفخراني وبعيد ميلاد الممثل صلاح عبدالله داخل إحدى أماكن تصوير المسلسل، ونشر صلاح عبدالله فيديو من الاحتفال به على حسابه وعلق كاتباً : "حبايبي من تصوير مسلسل عتبات البهجة".



مسلسل "عتبات البهجة" مؤلف من 15 حلقة، وهو من بطولة الممثل المصري يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.