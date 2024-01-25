مخرج مسلسل "الحشاشين" بيتر ميمي : " صورنا المسلسل في ثلاث قارات "

ميرنا وليد - بيروت - شوّق المخرج المصري بيتر ميمي لمسلسله الجديد "الحشاشين" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث نشر صورة من كواليس عبر حسابه الشخصي وعلق كاتباً : "متبقي 40 يوم تقريباً على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللي رعبت العالم في القرن الحادي عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ"

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".



مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي ، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وغيرهم .