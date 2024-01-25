ميرنا وليد - بيروت - شوّق المخرج المصري بيتر ميمي لمسلسله الجديد "الحشاشين" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث نشر صورة من كواليس عبر حسابه الشخصي وعلق كاتباً : "متبقي 40 يوم تقريباً على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللي رعبت العالم في القرن الحادي عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ"
وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".
مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي ، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج مسلسل "الحشاشين" بيتر ميمي : " صورنا المسلسل في ثلاث قارات " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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