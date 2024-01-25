فن ومشاهير

ظافر العابدين يعلن عن شخصيات فيلمه الجديد : " إلى ابني "

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل التونسي ظافر العابدين البوسترات الرسمية من فيلمه الجديد "الى إبني " وعلق كاتباً : " تعرفوا على شخصيات فيلم إلى ابني، إبتداء من ١ فبراير في صالات السينما في المملكة العربية والإمارات والكويت .

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ويُعتبر الفيلم السعودي "إلى ابني" هو التجربة السينمائية الثانية لـ ظافر العابدين، كمُخرج، بعد تجربته الأولى في فيلم "غدوة" الذي عُرض سابقًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.
وتدور أحداث فيلم "إلى ابني" حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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