- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل التونسي ظافر العابدين البوسترات الرسمية من فيلمه الجديد "الى إبني " وعلق كاتباً : " تعرفوا على شخصيات فيلم إلى ابني، إبتداء من ١ فبراير في صالات السينما في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت .
"
ويُعتبر الفيلم السعودي "إلى ابني" هو التجربة السينمائية الثانية لـ ظافر العابدين، كمُخرج، بعد تجربته الأولى في فيلم "غدوة" الذي عُرض سابقًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.
وتدور أحداث فيلم "إلى ابني" حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.
كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين يعلن عن شخصيات فيلمه الجديد : " إلى ابني " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.