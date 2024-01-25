ظافر العابدين يعلن عن شخصيات فيلمه الجديد : " إلى ابني "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل التونسي ظافر العابدين البوسترات الرسمية من فيلمه الجديد "الى إبني " وعلق كاتباً : " تعرفوا على شخصيات فيلم إلى ابني، إبتداء من ١ فبراير في صالات السينما في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت .

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ويُعتبر الفيلم السعودي "إلى ابني" هو التجربة السينمائية الثانية لـ ظافر العابدين، كمُخرج، بعد تجربته الأولى في فيلم "غدوة" الذي عُرض سابقًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.

وتدور أحداث فيلم "إلى ابني" حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.