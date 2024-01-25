إليسا كما لم نراها من قبل في IT’S OK .. حكايات حصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يستطيع الآن جمهور الفنانة إليسا مشاهدة ومتابعة أبرز جوانب حياتها الفنية والشخصية في فيلمها الوثائقي الجديد IT’S OK، الذي تم طرحه رسميًا عبر منصة نتفليكس.

إليسا وأمور فنية جريئة وحكايات مرضية اضعفتها وقوة عودتها في IT’S OK

تأتي إليسا في IT’S OK بفتح كتاب أسرارها عن جوانب نادرة في حياتها الشخصية والفنية وأسرار إصابتها بمرض السرطان وكيفية تخطي تلك المرحلة الخطرة وتأثيرها في سير حياتها بشكلٍ طبيعي، بجانب مواجهتها للتنمر في فترة من حياتها وصعوبات مشوارها الغنائي، وجرأة كليباتها التي وضعتها في مرمى الانتقادات طوال الوقت، والبحث عن الاستقرار العاطفي والخوف من التقدم في العمر دون عائلة وما إلى ذلك.

العاطفي وما إلى ذلك.

https://www.instagram.com/p/C2PnSaqSZiI/

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ إليسا من خلال “العقد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها "بالعقد ده عقدتني

والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه

بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خذ اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايب لي إيه

لا بإنت إديت لي إيه

وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك

خسارة فيك

وصلتني لمرحلة

مابقيتش قادرة خلاص ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

وده شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط ذهب