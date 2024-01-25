أحمد العوضي ينشر لأول مرة صورة من كواليس فيلمه الجديد " حق عرب "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسله الجديد : "حق عرب" وعلق كاتباً : "حق عرب، رمضان ان شاء الله ، مسلسل يليق بكل اخواتي ان شاء الله " .

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق ، وبطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، و غيرهم من الممثلين، و تدور أحداث العمل في اطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية و جانب رومانسي خلال الأحداث.

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