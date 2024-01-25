العماد جوزيف عون يستقبل الفنان وائل كفوري في مكتبه في اليرزة

ميرنا وليد - بيروت - إستقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الفنان اللبناني وائل كفوري في مكتبه في اليرزة .

و كان الفنان اللبناني وائل كفوري قد أحيا حفل ليلة رأس السنة في بيروت، مودعاً عام 2023 ليستقبل عام 2024 مع الجمهور، وغنى وائل كفوري خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة التي أحبها الجمهور.

يذكر أن أحدث أغاني وائل كفوري هي أغنية "حالف عالحب"، من كلمات منير بو عساف، لحن وتوزيع موسيقي بلال الزين، وتقول كلماتها:

"قلبي شو عملت لي فيه حتى ها القدي بيحبك بعلمي كان حالف ع الحب صار عم يحلف بحبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكلمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّها بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها من نظرة قلبي بتخطف لي بتجنني بحركاتها عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها ".



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