ليال الإختيار تتألق بحضورها في حفل جوائز " Joy Awards 2024 " بفستان من تصميم نور فتح الله

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار حفل النسخة الرابعة من “جوائز صنّاع الترفيه” Joy Awards 2024، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم السبت، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدراما و الأفلام و الموسيقى و الرياضة والمؤثرين في العالم العربي، إضافة إلى سلسلة تكريمات لكبار الشخصيات الفنية في الوطن العربي والعالم.



وظهرت الإختيار خلال الحفل مرتدية فستان أسود من تصميم نور فتح الله حيث لفت أنظار المتابعين الذين أشادوا بجمالها عبر التعليقات على مجموعة صور نشرتها بصفحتها الخاصة عبر حسابها .