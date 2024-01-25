منى زكي لـ "الخليج 365": شخصية "غادة" في فيلم 404 فلسفة لحالة إنسانية وصراع نفسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بالتعامل مع المخرج هاني خليفة، والسيناريست محمد رجاء، في فيلم 404، لافتة إلى أن شخصية "غادة" في الفيلم تعبر عن حالة إنسانية وليست مجتمعية، مؤكدة بأن الهدف الرئيسي من الفيلم هو الحدودة لفلسفة ما وراء الشخصية.

وقالت النجمة منى زكي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، خلال العرض الخاص لفيلم 404 في أحد السينمات بمدينة الشيخ زايد، إنها قرأت بشكل جيد السيناريو وشخصية "غادة" التي تستعد لأداء فريضة الحج بعد تركها طريق ملوث والابتعاد عن أي أخطاء إلا أنها تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من الماضي كانت قد قطعت علاقتها به، والمواقف تسحبها لأرتكاب الفاحشة إلا أنها ظلت متماسكة للحفاظ على عهدها بأن تؤدي فريضة حج بيت الله الحرام ليغفر عن ذنوبها.

وعلقت، زكي، أن هناك حدودة وفلسفة وراء شخصية "غادة" وهي فلسفة التوبة والغفران، والصراع النفسي السلوكي حول الصواب والخطأ، مشيرة إلى أن العمل مع المخرج هاني خليفة يدفع أي فنان تقديم كل ما لديه من مقومات كونه يقدم كافة سبل المساعدة للفريق المعاون له في كافة الأمور.

وفي ذات الصدد، حرص الفنان أحمد حلمي، على مساندة ودعم زوجته الفنان منى زكي، بحضوره العرض الخاص لفيلمها "404"، الذي عرض في الساعات الأولي من اليوم الخميس، في أحد سينمات الشيخ زايد، بحضور عدد من صناع الفيلم .

جدير بالذكر أن فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.