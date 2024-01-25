مشاهدات أغنية "حضر حالك" لـ جوزيف عطية خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان جوزيف عطية بأغنيته الجديدة “حضر حالك”، أكثر من 125 ألف مشاهدة، خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات عادل رافول، ألحان توزيع وسيم بستاني، وتقول كلماتها "كفاك تلوف عاقلبي تسن سيوف تعال وشوف شو السويته بحالي اه منك اوف بمحله كان الخوف طلع فارغ مكان القلب جوف خالي حضر حالك انا لاشويك بناري لو تركع ما تردللي اعتباري روح اسأل ترى اني معروف طار الشرف وحده يبقى طاري انا ياما وياما اني اشتغلت عليك تاتتعلم كيف تحافظ عالغالي عماني الحب ولا يوم اشتلقت عليك مو اصلي ومو الرسمتك ببالي حضر حالك انا لاشويك بناري لو تركع ما تردللي اعتباري روح اسأل ترى اني معروف طار الشرف وحده يبقى طاري

أغنية جوزيف عطية البغددة

كان قد طرح جوزيف عطية سابقًا أغنية البغددة التي سجلت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، والتي تقول كلماتها ياللي جمالك ما خطر على عيني متعتي النظر مشتاق انا وكلك نظر ده حرام اقارنك بالقمر بيغازلك العود والنغم ويليق لك الطيب و النعم لو تؤمري مليون نعم نعم نعم لايق عليكي البغدده و طابور قصادك مالخدم و يهدهدوكي هدهده والله اللي دلع ما ظلم أنعم و أكرم بالغزال الشوق قتلني ولا يزال مغلوب انا لو فيه نزال بيني و بينك يا خبر"