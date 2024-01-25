أنغام وتامر عاشور| انطلاق الحفل بأغنية "قلبك"

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور، قبل قليل، في السعودية بحضور كامل العدد، ضمن ليالي موسم الرياض الغنائية 2024.

صعدا كلا من أنغام وتامر عاشور مسرح الحفل على أنغام أغنية قلبك لـ أنغام مع الاوركسترا الموسيقية بقيادة هاني فرحات .

للمرة الأولى حوار غنائي بين أنغام وتامر عاشور

فكرة الحوار الغنائي قائمة على تبادل أغانيي كل من أنغام وتامر عاشور بشكل حديث غنائي على سبيل المثال يأخذ أحدهما موضوع غنائي خاص بالفراق يرد عليه الثاني بأغنية خاصة به في ذات الموضوع والعكس صحيح. في كمل أنواع الأغاني التي يمتلكونها في رصيد مسيرتهم الغنائية.

اجتمعا أنغام وتامر عاشور خلال الأيلام الماضية في “بروفات” مكثفة للحفل مع الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات .

شاهد الفيديو من هنا

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتشاركا فيها أنغام وتامر عاشور المسرح، فقد غنى تامر عاشور مع أنغام أغنية “لوحة باهتة”، والتي سطر ألحانها في ليلة صوت مصر خلال العام الماضي، والتي تم فيها الاحتفال بمسيرة أنغام الغنائية بمشاركة عدد من النجوم.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.