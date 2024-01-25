منى زكي: "رحلة 404" يطرح تساؤلات داخل البشر وشعرت بالتوحد مع الحكاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت النجمة منى زكي أنها أعجبت بفيلم "رحلة 404" بمجرد الانتهاء من قراءة النص، بعدما عرضه عليها المخرج هاني خليفة قبل سنوات.

وتابعت في تصريحات صحفية "شعرت بالتوحد والتعاطف وبوجود معاني إنسانية كثيرة خلف الحدوتة، الأمر بالنسبة لي لم يكن مجرد مشاهدة رحلة غادة، ولكن هناك معاني كثيرة وراء الرحلة".

وأضافت منى "تمنيت منذ سنوات أن أنفذ الفيلم ويشاهده الجمهور، أنا وأستاذ هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، والمعاني الفلسفية تصل للناس، وتصل رؤية هاني خليفة بشكل واضح".

وأشادت منى بالمخرج هاني خليفة وبحبه للممثل، إذ تساعد توجهاته الممثلين على الوقوف على ملامح الشخصية بصورة صحيحة، بسبب حبه للتمثيل.

عادت منى للحديث عن الشخصية التي تقدمها في فيلم "رحلة 404"، فهي تجسد دور امرأة تُدعى غادة وتركيبتها لها علاقة بالناس عندما ترتكب أخطاء، وتلجأ إلى الله كي يسامحها ويغفر لها، ولكن في نفس الوقت يظل بداخلهم شعور بالشك هل تقبلها الله وتقبل توبتها؟ هل سامحها؟، موضحة "هذه التساؤلات موجودة لدى البشر، بغض النظر عن اختلاف الخطأ، يظل السؤال هل أنا في حاجة لبذل مجهود أكبر حتى يتقبلني الله".

ووصفت منى شخصيات الفيلم، قائلة إن شهيرة- وتؤدي دورها الفنانة شيرين رضا، هي العقل المدبر وتحب السيطرة على كل من حولها وتتسلى بهم، أما طارق- وقام بدوره النجم محمد فراج، فقالت عنه "غلبان بيداري ضعفه الشخصي وتاريخ شخصيته بالضغط على الآخرين"، وعن طارق الآخر وقدمه النجم محمد ممدوح، علقت "زي أول حب لكتير من البنات لما بتصطدم في أول حياتها، كاسر القلوب".

وعن دور الأم والذي لعبته الفنانة عارفة عبدالرسول وصفتها بالأم الأنانية، وتحدثت عن دور الأب ولعبه الفنان حسن العدل قائلة "غلبان عايز يريح دماغه".

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، سماء إبراهيم، محمد ممدوح، شادي ألفونس، ملك بدوي، محمد علاء، حسن العدل، نورا شعيشع، جيهان الشماشرجي.

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