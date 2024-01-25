نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، رسالة للاعب المنتخب الوطني إمام عاشور بعد الاطمئنان على حالته الصحية عقب خروجه من المستشفى، بعد تعرضه خلال الساعات القليلة الماضية لارتجاج في المخ أدت إلى حجزه بأحد المستشفيات للكشف الطبي.

وأعاد "الحلفاوي" نشر صور من استقبال لاعبي المنتخب المصري لإمام عاشور بالأحضان فور خروجه من المستشفى، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "حمد الله على السلامة يا وحش".

ومن المتوقع أن يكون "إمام" خارج التشكيل الأساسي للمنتخب على الأقل المباراة المقبلة التي يلتقي فيها المنتخب الوطني مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في كوت ديفوار ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا.

جدير بالذكر، أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت فيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.

اقرأ أيضا: