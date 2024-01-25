الفخراني وفريق عمل "عتبات البهجة" يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبدالله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفل أبطال مسلسل"عتبات البهجة" بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله الذي يوافق اليوم 25 يناير بموقع تصوير العمل، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" وظهر خلاله الفنان الكبير صلاح عبد الله في أجواء احتفالية بمناسبة عيد ميلاده بحضور الفنان الكبير يحيي الفخراني ومخرج العمل مجدي أبو عميرة.

وتواصل "العدل جروب" الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني الترويج لكواليس المسلسل استعدادًا لبدء عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت صفحة "العدل جروب" صور جديدة من موقع تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها المنتج جمال العدل برفقة الفنان الكبير يحيي الفخراني وعدد من أبطال وفريق عمل الفيلم منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محسن منصور، مطرب المهرجانات عنبة، الفنان علاء مرسي، الفنانة هنادي مهنا، والمخرج مجدي أبو عميرة.

تدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة" في إطار درامي حول أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده، والمسلسل مقتبس من رواية لإبراهيم عبد المجيد، ويمثل المسلسل عودة "الفخراني" للدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات من اخر مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2021.

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك أيضا ببطولة مسلسل "العتاولة" أمام أحمد السقا وباسم سمرة والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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