الحلفاوي عن صفقة الأهلي الجديدة: "أراهن أنه يجيد المراوغة والتهديف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، إدارة النادي الأهلي على إتمام صفقة اللاعب الشاب محمد هيثم قادمًا من صفوف نادي "زد"، والذي أعلن الأهلي انضمامه لصفوف الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعاد "الحلفاوي" نشر صور الصفقة، عبر حسابه الرسمي على "X" بحضور أمير توفيق ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع ومحمد شوقي، وعلق : "الشاب ده أنا ما اتفرجتش عليه، أول مرة أشوفه في الصورة أكيد، بس الشكل ده شبه العيال الحريفة أيام ما كنا بنلعب كرة شراب زمان، أراهن أنه يجيد المراوغة والتهديف".

كما حرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد إتمام صفقة إنتقال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت فيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.

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