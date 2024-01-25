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تراند اليوم : رسميا :الفنان "محمد هنيدي" يعلن حصوله على الجنسية السعودية

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن حصوله على الجنسية .

وقال هنيدي عبر منصة "إكس" : : الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية ، ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين ".

وتابع :" شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية شكرا للمملكة العربية السعودية.

وأضاف :" بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي ".

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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