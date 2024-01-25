تراند اليوم : رسميا :الفنان "محمد هنيدي" يعلن حصوله على الجنسية السعودية

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن حصوله على الجنسية السعودية .

وقال هنيدي عبر منصة "إكس" : : الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية ، ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين ".

وتابع :" شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية شكرا للمملكة العربية السعودية.

وأضاف :" بالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي ".