“هزقني في التليفون”.. ما هو سر المكالمة الغاضبة من الزعيم عادل إمام للإعلامي باسم يوسف؟

كتب امير فتحي في الخميس 25 يناير 2024 11:18 مساءً - بعد اعلان رامي إمام اعتزال والده الزعيم، أوضح الإعلامي باسم يوسف عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن تفاصيل مكالمة لا ينساها معه.

مكالمة عادل إمام لـ باسم يوسف

وروى يوسف أنّه التقى إمام للمرة الأولى خلال مناسبة نظّمتها إحدى القنوات الفضائية التي كان يعمل فيها، حيث قابله مع الفنان الراحل سمير غانم “وكانت ليلة جميلة جداً”، مضيفاً: “عادل إمام كاريزما رهيبة، ودمه خفيف جدأً، وحصلنا على أرقام هاتفَينا في تلك الليلة”.

وتابع: “صوّرت حلقة من البرنامج، وسلمتها للقناة، وسافرت وقت عرضها، لأنني لا أحب مشاهدة نفسي، وكنت معتاداً على تلقي اتصالات كثيرة وقت عرض الحلقة”.

واستطرد: “فوجئت وقتها بورود اتصال من الزعيم عادل إمام، وعندما أجبت فوجئت به “بيزعق لي”، ويسألني: إزاي الحلقة متتذاعش، فأجبته: لا أعلم ما حصل، لكنه ظلّ يزعق لي كأني المسؤول عن عدم عرض الحلقة”.

أوضح: “وبعدها عرفت إن الحلقة اتمنعت والبيان اللي طلع وبعدها لقيت أخويا بيكلمني قولتله بقولك إيه عادل إمام لسه مهزقني أنا مش ناقص، ونسينا البرنامج وقعدنا أنا وأخويا نتكلم على مكالمة عادل إمام”

رسالة باسم يوسف للزعيم

تابع أستاذ عادل ربنا يكرمك ويطول في عمرك ويديك الصحة أنت كنت جزء كبير من تاريخ مصر وبسبب أفلامك ناس كتير عارفين مصر من خلالك أنت ممكن تختلف مع عادل إمام تحب فنه متحبوش لكن هو تاريخ وأنت ممكن تحب التاريخ وتكره التاريخ وهفضل طول عمري فاكر المكالمة دي والتهزيقة دي اللي اتعملت بحب طبعًا.

اعتزال الزعيم عادل إمام

وكان المخرج رامي إمام، نجل النجم الكبير عادل إمام، قد اعلن عدم رغبة والده في العودة للساحة الفنية مرة أخرى، بعد فترة غياب اقتربت من السنوات الأربع، فأكد أنّ “الزعيم” قرّر التفرّغ لحياته الأسريّة التي كان قد انشغل عنها طوال سنوات مسيرته الفنية.

إعلان الاعتزال جاء خلال تكريم عادل إمام في حفل “صنّاع الترفيه” (Joy Awards)، حيث قدّمت له جائزة “زعيم الفن العربي”؛ وذلك عن مشواره الفني الكبير خلال آخر 60 عاماً.

عدد كبير من الفنانين والإعلاميين انضموا إلى الجمهور العربي الذي صفّق لمسيرة فنية طويلة قدّمها “الزعيم”، تضمّنت الأعمال الدرامية والسينمائية التي ستبقى محفورة في الأذهان.

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