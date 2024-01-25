ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري محمد هنيدي عن حصوله على الجنسية السعودية، معبراً عن سعادته بتسلم جواز السفر الخاص بالمملكة العربية السعودية.

وكتب محمد هنيدي في منشور له عبر حسابه كاتباً: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية .. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وأضاف: "شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية .. شكرا للمملكة العربية السعودية".

وتابع: "وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن .. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يعلن عن حصوله على الجنسية السعودية .. ويشكر المستشار تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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