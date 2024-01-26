منى زكي عن"رحلة 404": "أتمنى تستمتعوا بمشاهدته على قدر استمتاعنا بصناعته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت النجمة منى زكي، بعرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم "رحلة 404" الذي أقيم عرضه الخاص أمس الأربعاء وسط حضور نجومه.

ونشرت "منى"، مقطع فيديو من كواليس العرض الخاص، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم رحلة 404، ممتنة لكل الناس اللي حضرت امبارح، شكرًا على الدعم وشكر خاص لكل الناس اللي اشتغلت على الفيلم ده، وأتمنى أن تستمتعوا بمشاهدته على قدر استمتاعنا بصناعته".

وحاز الفيلم على إشادة العديد من الجمهور والنقاد الذين حضروا العرض الخاص منهم الناقد الفني طارق الشناوي الذي عبر عن إعجابه بالفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" وعلق: "شاهدت في السينما القريبة من منزلي فيلم رحلة 404، هذا هو الشريط السينمائي الذي انتظره".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

يذكر أن، منى زكي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الجواهرجي" والذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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