ميرنا نور الدين تظهر بـ"جيبة قصيرة".. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور ، كالتالي: "برنسيسة مصر" ، "جمال ودلال والله" ، "قمر العيلة" ، "إيه الحلاوة دي" ، "القمر وجماله ما شاء الله".

واحتفلت ميرنا نور الدين، بحفل زفافها في يونيو 2023 بأحد القاعات بمدينة 6 أكتوبر وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعدد من النجوم المقربين من العروسين.

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نور الدين فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، محمد أسامة، رنا رئيس، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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