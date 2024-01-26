بعد تصريحاته الأخيرة.. حمو بيكا يهاجم محمود العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الفنان محمود العسيلي بعد تصريحاته الأخيرة بشأن انتهاء موضة المهرجانات.

وقال بيكا، ببرنامج "ورقة في ملف": "يبقى هو كمان موضته اتغيرت وأنا كمان مش بسمع له حاجة في السوق، لو نزلت دلوقتي الشارع وقولت تعرف حمو بيكا ولا محمود العسيلي هيقول حمو بيكا، هو اتكلم عن عصام صاصا وقال فيه واحد اسمه عصام صاصا طالما عرفته يبقى سمعته".

وأضاف بيكا: "مينفعش حد يجيبلي سيرتك وأقول موضة قديمة هتنتهي يبقى أنا مش سامعلك أي حاجة في السوق".

وكان محمود العسيلي، تحدث مؤخرا عن أغاني المهرجانات ببرنامج "حبر سري" وفسر أسباب تراجع أغاني المهرجانات على الساحة ‏الغنائية خلال الآونة الأخيرة، قائلا: التريند بيتغير مع الوقت، واختفاء مطربي المهرجانات يعود إلى غياب التجديد إلى جانب ‏صعود أغاني التراب. ‏

وأبدى اندهاشه من اعتلاء مطرب غير مشهور صدارة الأعلى استماعا بالوطن العربي ، قائلا: ‏‏"في واحد معرفوش وعمري بحياته ما سمعته، اسمه عصام صاصا، هو الأكثر استماعا على ‏جميع المنصات واليوتيوب في الوطن العربي، تقريبا بيغني مهرجانات". ‏

وأضاف العسيلي: "نجاح ‏أغاني المهرجانات من فترة؛ كان كبير جدا مقارنة بالوضع الحالي، لأنها كانت ظاهرة زي شعبان ‏عبد الرحيم زمان".‏