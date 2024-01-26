ما حقيقة طلاق أحمد فهمي من أميرة فراج ؟

ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان المصري أحمد فهمي على الشائعات التي تداولت، خلال الساعات الماضية، التي تقول بأنه انفصل عن زوجته الفنانة أميرة أحمد فراج.



و نشر أحمد فهمي، صورة تجمعه بزوجته أميرة فراج، عبر حسابه و علق عليها: "و من شر حاسد إذا حسد "

يشارك الفنان أحمد فهمي في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، وهو من تأليف مريم نعوم و إخراج المخرج وائل فرج.