أحمد فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته أميرة فراج

ياسر رشاد - القاهرة - رد الفنان أحمد فهمي على الأنباء التي تداولت خلال الساعات القليلة الماضية، التي أكدت أنه انفصل عن زوجته المطربة أميرة أحمد فراج.

ونشر أحمد فهمي صورة تجمعه بزوجته أميرة فراج، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: “ومن شر حاسد إذا حسد”.

أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج

من ناحية أخري، يجسد الفنان أحمد فهمى شخصية وكيل نيابة في أحداث مسلسل “بين السطور” إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا.

ومن المقرر عرض العمل على قناة on يوم 28 يناير الجارى، بطولة صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء جمايكا، وذلك ضمن أعمال الموسم الشتوى.

كما تجسد صبا مبارك شخصية مذيعة لامعة ومشهورة وتتعرض لعدة أزمات خلال الأحداث، كما يجسد محمد علاء شخصية رجل اعمال مشهور.

وكانت حرصت الفنانة صبا مبارك على الترويج لأحدث أعمالها مسلسل “بين السطور”، حيث نشرت عبر حسابها على موقع فيس بوك بوستر المسلسل وكتبت قائلة: “مسلسل_بين_السطور ٢٨ يناير إشراف عام سارة دبوس إنتاج بديع فتوح منتج منفذ عمرو إسماعيل تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني إخراج وائل فرج”.

أبطال بين السطور

ومسلسل بين السطور هو مسلسل مصري، ينتمي إلى فئة التشويق والإثارة، وهو من إخراج وائل فرج، ومن تأليف مريم نعوم، ونجلاء الحديني، وبطولة صبا مبارك، وأحمد فهمي، ومحمد علاء، وناردين فرج، وعلي الطيب، ووليد فواز، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم ٢٨ يناير الجاري.

وشاركت النجمة صبا مبارك فى فيلم “أنف وثلاث عيون” أمام النجم ظافر العابدين.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم وتضم قائمة أبطال فيلم" أنف وثلاث عيون" عدد من النجوم أمام ظافر العابدين وهم سلوى محمد علي، سلمى أبو ضيف، نور محمود، وصبا مبارك وصدقي صخر، جيهان الشماشرجي، نبيل ماهر، الطفل سليم مصطفى، وآخرين، والإخراج لـ أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الشهور المقبلة.

ويشهد الفيلم الذي يعد معاجلة سينمائية جديدة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، التي تم تقديمها في فيلم عام 1972، ظهور خاص للفنانة دينا الشربيني كضيفة شرف.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم أنف وثلاث عيون حول دكتور هاشم جراح التجميل ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بـ 25 عامًا!.

وكانت خاضت الفنانة صبا مبارك ماراثون رمضان بمسلسل "ليلة السقوط" الذي استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى.