مارتن لورانس يكشف عن زيارة مدينة الدرعية في السعودية ويشكر تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف النجم الأمريكي العالمي مارتن لورانس عن زيارته لمدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية عقب حصده جائزة "صناع الترفيه الفخرية" بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر "لورانس" صور من زيارته لمدينة الدرعية والشهيرة بعمارتها التقليدية من الطوب الطيني وظهر خلالها برفقة عائلته وعدد من الأصدقاء إلى جانب التقاط عدد من الصور التذكارية مع الأطفال المتواجدين هناك، وعلق: "يا لها من تجربة ثقافية مثيرة قمنا بها لاستكشاف الدرعية أكبر مدينة طينية في العالم عمرها 300 عام".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مارتن لورانس وهو يوجه التحية والشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة، وعلق: "تركي آل الشيخ أخي الذي لم تلده أمي، شكرًا لك على الضيافة والود على وجودي هنا والمعاملة التي قمتم بمعاملتي بها شكرًا جزيلًا لك أخي أحبك لا أستطيع الانتظار لرؤيتك مجددًا إن شاء الله".

يذكر أن، مارتن لورانس يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن "Bad Boys" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.