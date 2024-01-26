هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جريئة.. والجمهور يعلق (صور

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بجلسة تصوير جريئة، كشفت عنها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وعلقت الفنانة عبير صبري على صورها، قائلة:"هيوفة القمر". فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "خلص الحكي" ، "لم أعد أجد كلمات تصف سحرك" ، "الجمال والأناقة الدايمة والأغاني الحلوة" ، "ولا أجمل منها حد" ، "الفستان جامد" ، "جمالك مالهوش حل".

يذكر أن، هيفاء وهبي طرحت مؤخرا كليبها الغنائي الجديد "وصلتلها" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور.