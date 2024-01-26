في سن الـ 80.. روبرت دي نيرو يبكي بسبب ابنته "جيا": "أتمني أن أظل بجانبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أجهش النجم العالمي روبرت دي نيرو بالبكاء عندما تحدث عن ابنته "جيا" من حبيبته تيفاني تشين خلال حواره مع مجلة "AARP" يوم الأحد الماضي.

وأعرب "دي نيرو" عن سعادته بالتواجد حول طفلته "جيا" وأنه يتمني أن يظل بجانبها لأطول وقت ممكن، قائلا: "كل ما يقلقني و يستهلكني يذهب بمجرد النظر إليها، انه امر عجيب، ولها طريقتها الجميلة في النظر إليك، ولا أعلم ماذا ينتظرها عندما تكبر ولكني أراها وهي تشاهد وتراقب كل شئ من حولها، وأريد أن أصبح بجانبها للاستمتاع بالوقت معها أطول فترة ممكنة".

واحتفل "دي نيرو" بولادة ابنته "جيا" من حبيبته "تشين" بشهر إبريل العام الماضي ولم يكشف عن ابنته "جيا" إلا في شهر أكتوبر من نفس العام وذلك خلال أحد الحوارات الصحفية لموقع "ET Canada" عندما تم سؤاله على أطفاله الـ 6 من قبل أحد الصحفيين ليرد عليه "دي نيرو": "أصبحوا 7 في الحقيقة".

وأنجب دي نيرو لأول مرة من زوجته الأولي دافني أبوت ورزق منها بدرينا ورافايل، ومن زوجته الثانية جريس هايتاور رزق منها بإليوت وهيلين إلى جانب إحدى صديقاته السابقات والذي رزق منها بـ جوليان وارون.

وكشفت الممثلة والمنتجة درينا دي نيرو ابنة "روبرت دي نيرو" مطلع شهر يوليو العام الماضي عن وفاة حفيدة "ليوناردو دي نيرو" نتيجة تعاطية أنواع مسكنات قوية وكشف موقع "TMZ" أن هذه الأنواع من المسكنات يتم استخدامها بالحالات الطبية فقط وتحت استشارة طبيب مختص وتؤدي نتاجئها لكوارث منها الإدمان.

يذكر أن، روبرت دي نيرو رشح مؤخرًا لجائزة الأوسكار "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم الدراما "Killers of the Flower Moon" والمقرر الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع الجوائز يوم الأحد 10 مارس المقبل.