نادين نجيم أنيقة وعائشة بن أحمد بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم الأنظار، في أحدث ظهور لها، وشاركت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا أنيقا.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها تجمعها بالنجمة يسرا أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد"، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم ليلة العيد فيلم جميل وإنساني يستحق المشاهده.. ثورة النساء الفيلم إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبدالله إخراج سامح عبدالعزيز".

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

عمر الشناوي

شارك الفنان عمر الشناوي صورة له رفقة نجله بموقع "إنستجرام" وعلق، على الصورة قائلا: "أحلى أوقات حياتي".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا صورة لها وظهرت فيها مرتدية "تنورة قصيرة، وبلوفر أبيض"، وشاركت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها أثناء تواجدها في عمان، وعلقت على الصورة: "فى عمان بالأردن.. بالمنتدى العالمى للتواصل الاجتماعي".

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بملامح هادئة بدون مكياج، وعلقت: "صباحو".

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة لها برفقة النجم كريم عبدالعزيز، وشاركتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "مستر كريم عبد العزيز".

صدقي صخر

نشر الفنان صدقي صخر صورة له برفقة الفنانة صبا مبارك، من كواليس فيلم "أنف وثلاث عيون"، وشارك الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".