السبت.. الأوبرا تنظم حفل "ألف ليلة وليلة" لأوركسترا القاهرة السيمفوني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحت عنوان "ألف ليلة وليلة" تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة الفيولينة رنا عبدالوهاب وذلك في الثامنة مساء السبت 27 يناير على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عددا من المؤلفات العالمية، منها سيمفونية القرابين المنسية لـ ميسيان، كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لـ ديفورجاك ومتتالية شهرزاد لـ كورساكوف، والتي كتبها عام 1888 وقسمها إلى أربعة حكايات استلهمها من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي: البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالنداري، الأمير الشاب والأميرة الشابة والاحتفالات في بغداد، وأصبحت علامة مميزة لكل الأعمال الفنية الخيالية كما باتت رمزا للروايات الأسطورية الحالمة .