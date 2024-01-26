بسمة وهبة توجّه رسالة للفنانة التي تسببت في طلاق «العوضي وياسمين»… ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يناير 2024 02:22 صباحاً - قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تقصد أن هناك فنانة معينة وراء طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كما فهم من تصريحاتها.

بسمة وهبة عن وجود طرف تالت وراء طلاق ياسمين والعوضي

وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، مساء الثلاثاء: “أنا معرفش ياسمين والعوضي اطلقوا ليه”.

ووجهت بسمة وهبة رسالة للفنانة التي تم الترويج أنها السبب في انفصال ياسمين والعوضي: “الست دي في حالها وملهاش دعوة بحد وبدافع عنك وأنا معرفكيش شخصياً، والله أشهد بالحق أنك ليس لكِ أي علاقة غرامية مع أي حد في الدنيا اللي أنا أعرفه أنك كنتِ متجوزة”.

وأضافت بسمة وهبة: “وعلشان أقول كلمة.. الفنانة دي مش من الفنانات اللي بتخرج تسهر أو بتروح حفلات أو ليها علاقات متعددة، عمرنا ما سمعنا عنها حاجة من كده ولكن بوضح كلام اتفهم مني غلط”.

زينة تسخر من مروجي الشائعات برسالة نارية

من ناحية أخرى، علقت الفنانة زينة على الأخبار التي تم تداولها في الفترة السابقة، بِشأنها، خاصةً بعد مشاركتها في فيلم «الإسكندراني»، بدور حبيبة أحمد العوضي.

وكتبت زينة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقةً على الشائعات: «الواحد أدمن أذية الناس علشان ربنا يكرمه.. ممكن شوية أذى كمان من فضلكم».

وتابعت: «حبة أذى معنوي على حبة أذية في الرزق وياريت لو شوية أذى في السمعة من على الوش، أصل دوول اللي ربنا بيكرم، بعدهم جامد الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجة شفافين فعًلا».

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقتطفات لمقاطع فيديو مختلفة تجمعها مع الفنان أحمد العوضي بفيلمهما الأخير “الإسكندراني”.

وتسببت صور زينة والعوضي في الفيلم، في تأجيج نار الشائعات التي ربطت بينها وبين العوضي، ووجود قصة حب نشأت في كواليس الفيلم.

الحالة الصحية للفنان أحمد العوضى

أكد المخرج إسماعيل فاروق، في تصريحات إعلامية، أنه أجرى اتصالاً مع النجم أحمد العوضى للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها ونقل على أثرها إلى المستشفى، مشيراً إلى أن العوضى أكد له أنه بخير وحالته تحسنت بشكل كبير، ومن المقرر أن يزوره فاروق اليوم لمعرفة آخر التطورات وموعد مغادرته المستشفى وعودته لتصوير مسلسل “حق عرب” خلال أيام.

وأشار إسماعيل فاروق إلى أنه ضغط على أحمد العوضى بشكل كبير في التصوير خلال هذا اليو،م لافتاً:”العوضى قالى إنه تعبان شوية وأنا كنت مصر للانتهاء من مشاهد هذا اليوم فضغت عليه، وهو أيضاً ضغط على نفسه حتى سقط في اللوكيشن، وبعد عودته للمنزل تعرض لنكسة هناك ولذلك تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحدثت معه اليوم وطمأننى بأنه حالته تحسنت وأصبح أفضل”.

مسلسل حق عرب

أحمد العوضى يعمل حالياً على تصوير مسلسل “حق عرب” الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن.

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