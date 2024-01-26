محمد الحلو: عيلتى كلها لُدغ في الـ 28 حرف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم محمد الحلو عن ذكرياته فى أفراحه مع زوجاته قائلًا: "أنا معملتش ولا فرح لأنى مش اجتماعى أوى، ومش بحب الحفلات وكدة، أغنى أه لكن أحضر حفلات وأفراح صعب".

وأضاف الفنان محمد الحلو: "والدى كان صوته حلو، وعيلتى كلها بتغنى وأصواتهم حلوة بس عندهم مشكلة إنهم لُدغ في الـ 28 حرف، يعنى متفهميش كلمة، لكن أنا اخدت لسان أمى".

وتابع محمد الحلو: "والدتى لم تكن من عيلة الحلو وكانوا زمان في أفراح العيلة بيصمموا إنها تغنى في الفرح عشان كان صوتها حلو، وكانت نفسها تغنى زمان بس والدى كان مانع هذا الموضوع".

محمد الحلو ضيف شرف علي الحجار فى حفل عيد الحب

وكان أعلن الفنان علي الحجار مشاركة الفنان محمد الحلو في أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا، وذلك يوم 14 فبراير المقبل، احتفالًا بعيد الحب، ومن المقرر تقديمه باقة من الأغاني الرومانسية.

وكتب علي الحجار عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ضيف شرف حفل عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير المقبل بدار الأوبرا صديقي الفنان الكبير محمد الحلو.

وروج الفنان علي الحجار، عبر حسابه على «إنستجرام»، لحفلات «100 سنة غنا»، والتي ستقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وكتب «الحجار»: فكرة 100 سنة غنا هي إن كل حفلة هتكون خاصة بألحان فنان عظيم من عظماء الفن المصري، هنقدم أغانيه بتوزيعات حديثة تناسب عصرنا مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي».

أضاف: «دايما بيشارك معانا ضيوف فنانين جامدين جدا وشباب واعد متألق، إن شاء الله تنبسطوا، خمنوا كده أول حفلة يوم عيد الحب 14 فبراير حنقدم ألحان مين؟.