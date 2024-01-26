بعد حصوله على الجنسية السعودية.. أول طلب من تركي آل الشيخ لـ محمد هنيدي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن دعم المملكة وهيئة الترفية بتقديم الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية للفنان المصري محمد هنيدي، وذلك بعد حصوله على الجنسية السعودية، موضحًا أن المملكة ستدعم إنتاج الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: ياليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني ويجدد ذكرياتنا.. هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا.. الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي.. ولو هوا جاهز احنا جاهزين ندعم ده.





يشار إلى ان “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عرض الجزء الأول منه عام 1998، والعمل من بطولة الفنان محمد هنيدي، وشارك فيه كل من: منى زكي، غادة عادل، أحمد السقا، هاني رمزي، طارق لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف مدحت العجل، وإخراج سعيد حامد.

خلف الدهشوري والذي جسده الفنان محمد هنيدي، طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته عبلة التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه سيادة، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.